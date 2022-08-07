美國副卿訪問所羅門群島　不點名批評有人破壞國際秩序

美國副國務卿舍曼（Wendy Sherman）訪問太平洋島國之際，她在8月6日稱，總統拜登（Joe Biden）9月在白宮舉辦太平洋島國領導人峰會。她又不點名批評一些國家領袖在破壞國際秩序，內容令人聯想到，她指的是中國及俄羅斯等。



舍曼7日在所羅門群島首都霍尼亞拉（Honiara）出席二戰紀念活動時發言時稱，加強與太平洋國家聯繫，是拜登政府優先事項，她又稱美國致力於這些關係進行「再投資」。

她表示，美國認為與太平洋島嶼的合作對整個地區的未來至關重要。

她指，太平洋各島國領導人9月底會受邀到白宮參加會議和晚宴。她形容峰會是讓美國與太平洋島國交流的歷史性機會。

Humbled to recognize the lives lost in the Battle of Guadalcanal on this 80th anniversary. Alongside our gracious hosts, friends, and allies, we reflect on how those we once fought against can become the closest of allies. https://t.co/0VAw5N7D3C pic.twitter.com/TmYqTdvEDg — Wendy R. Sherman (@DeputySecState) August 6, 2022

她在發言時不點名批評稱，一些國家領袖利用「脅迫、壓力及暴力」來干擾國際秩序。

她說「我們在世界各地看到……[一些領導人]似乎忘記了在這裏（二戰）學到的可怕教訓，或者他們可能一開始就沒有把它們放在心上。」

她指的是「那些認為自己崛起其他人就必須被削弱的領導人……那些相信世界在二戰後建立的原則和制度、以規則為基礎的國際秩序……可以被忽視及破壞，以及貶低和摧毀的領導人。」

她未明言自己是在批評哪個政府，但美國、澳洲及中國等都在試圖與區內國家加強聯繫。