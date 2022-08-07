美國副卿訪問所羅門群島　不點名批評有人破壞國際秩序

撰文：許懿安
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美國副國務卿舍曼（Wendy Sherman）訪問太平洋島國之際，她在8月6日稱，總統拜登（Joe Biden）9月在白宮舉辦太平洋島國領導人峰會。她又不點名批評一些國家領袖在破壞國際秩序，內容令人聯想到，她指的是中國及俄羅斯等。

舍曼7日在所羅門群島首都霍尼亞拉（Honiara）出席二戰紀念活動時發言時稱，加強與太平洋國家聯繫，是拜登政府優先事項，她又稱美國致力於這些關係進行「再投資」。

她表示，美國認為與太平洋島嶼的合作對整個地區的未來至關重要。

她指，太平洋各島國領導人9月底會受邀到白宮參加會議和晚宴。她形容峰會是讓美國與太平洋島國交流的歷史性機會。

她在發言時不點名批評稱，一些國家領袖利用「脅迫、壓力及暴力」來干擾國際秩序。

她說「我們在世界各地看到……[一些領導人]似乎忘記了在這裏（二戰）學到的可怕教訓，或者他們可能一開始就沒有把它們放在心上。」

她指的是「那些認為自己崛起其他人就必須被削弱的領導人……那些相信世界在二戰後建立的原則和制度、以規則為基礎的國際秩序……可以被忽視及破壞，以及貶低和摧毀的領導人。」

她未明言自己是在批評哪個政府，但美國、澳洲及中國等都在試圖與區內國家加強聯繫。

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