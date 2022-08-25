世界小姐｜中國區候選人秦澤文參賽資格遭質疑　主辦方展開調查

第71屆世界小姐（Miss World）中國區大賽宣布由25歲秦澤文代表出戰世界小姐全球總決賽後，在中國國內引起爭議，質疑她的參賽資格與履歷，世界小姐網站8月24日就針對秦澤文的投訴表示關注，並稱會調查事件。



世界小姐在網站上發聲明稱：「我們關注其所接獲、關於世界小姐中國區候選人的投訴」，「我們將調查此事，如果違反規定，將採取適當行動。」

第71屆世界小姐中國區大賽14日取消中國區總決賽第一名阮玥的總冠軍榮譽後，22日在微博宣布：「秦澤文將代表中國區出戰第71屆世界小姐全球總決賽。」

由於秦澤文不是中國區總決賽的前三名選手，她疑似「空降」的身份備受質疑。網民紛紛在推文下留言「關係戶嗎？」和「那你們去年的比賽在選什麼？玩的嗎？」等。

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除了她疑似空降的身份，其學歷和分析師身份也引起內媒質疑。中國多間傳媒指，第71屆世界小姐中國區大賽曾在微博上指秦澤文有「碩士學歷」、「在安信證券擔任分析師」，但之後有多間傳媒引述中國證券業協會的網頁截圖稱，秦澤文學歷為本科，而非碩士，質疑她不是碩士。第71屆世界小姐大賽微信公眾號則指秦澤文是「從計算機工程專業跨行攻讀金融專業的碩士學位」。

內媒又指根據中國證券業協會的資料顯示，秦澤文2021年8月12日至2022年1月4日在安信證券工作，當時崗位為一般證券業務，質疑她未取得分析師資格。

安信證券8月25日回應稱，秦澤文2020年6月22日通過社會招聘以「助理分析師（銷售方向）」入職公司研究中心，在公司就職期間主要負責包括聯繫客戶、整理資料在內基礎工作，2021年12月31日從公司正式離職，從業時間1.5年。

秦澤文8月24日晚在微博發相片並附文「普普通通小女孩」，疑似是在回應爭議。