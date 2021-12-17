世界小姐爆新冠群聚感染　多達23佳麗確診　官方宣布總決賽延期

今年的世界小姐（Miss World）決賽原定於在波多黎各當地時間16日舉辦，但在多名與賽事有關人士、包括97名參賽者中的23人經新冠篩檢後呈陽性，目前決賽已被延後。



CNN報道，在選美決賽開始前幾個小時發布的聲明中指出，賽事主辦方正在重新安排電視轉播的時間，並以「參賽者、工作人員和公眾的健康和安全利益」為出發點。

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波多黎各衛生部14日的記者會上，流行病學家告訴記者，世界小姐賽事中有38人呈陽性，包括15名工作人員和23名參賽者。世界小姐官方也表示，決賽將在未來90天內重新安排並舉行。

世界小姐官方指出「根據醫學專家的說法，在這種情況下最好盡快實行隔離、等待觀察和進一步篩檢，只有當參賽者和工作人員被衛生官員確認無問題後，參賽者和相關工作人員才能返國」。世界小姐行政總裁莫雷（Julia Morley）也表示「我們非常期待參賽者回歸，並一同爭奪世界小姐桂冠」。

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