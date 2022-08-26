美國加州計劃2035年起禁止出售燃油汽車　推動零排放目標

美國加州空氣資源局（California Air Resources Board）8月25日決定，從2035年起，當地出售的新車都必須以電力或氫氣推動，為淘汰燃油汽車及大幅削減溫室氣體排放踏出重要一步。



美聯社報道，根據新措施，在2035年之後，加州將禁止出售燃油新車，但容許混能汽車佔汽車製造商的銷量五分一，其餘則必須是純電力或氫氣推動款式。措施同時准許加州民眾屆時駕駛現有或購買二手燃油汽車。

加州氣候官員表示，該措施為未來13年的電動車銷售定立標準，因此屬於全球最尖端。新措施的首個規定門檻會在2026年生效，到時州內出售的汽車之中，有三分一必須是零排放款式。假如汽車製造商無法達成目標，將按照數目，繳交每輛2萬美元的罰款。

有關措施仍需等待聯邦政府通過，但外界普遍預計可以獲總統拜登（Joe Biden）批准，而華盛頓州及麻省早已表明會跟隨加州步伐，紐約、賓夕法尼亞凡等多個州份亦已參考加州的做法。

加州的措施固然非常前衛，不過有汽車業組織認為，當地的充電站等基建設施不足，另外亦要面對製造電池的原材料緊張，以及供應鏈等問題，足以影響能否實現州政府提出的時間表目標。