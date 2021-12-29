Uber首款電動車曝光　車內空間更寬敞　2040旗下車全零碳排放

全球叫車平台Uber主張2040年要讓旗下服務的車全部零碳排放。他們和新創公司打造的第一款電動車，正式亮相，外觀黑色極簡設計，車內空間也比一般汽車大，搭乘更加舒適。另外日本豐田推出輕量級電動車，車身縮小一半，只需要半個停車格就夠用。
簡約車身和一體成形的擋風玻璃與天窗，這款酷炫新車就是Uber與新創公司Arrival，自主研發的電動車Arrival Car。
▼▼▼電動車Arrival Car預計將在2023年推出，點擊圖片放大看新車外觀：▼▼▼
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Arrival電動車部門主管艾維奇：「我們想做到的一點是，讓駕駛座能越往前越好，這代表相比其他市面上車輛，這款車視野能大幅提升。」
車內除了液晶螢幕就沒有多餘設備，腿部空間是其他車輛的兩倍長，為駕駛與乘客提供最大、最舒適的空間，後車廂還能塞進兩個大行李箱。
Arrival電動車部門主管艾維奇：「這樣設計乘客座椅就能往下折，並盡可能往前移甚至塞進儀表板下。」
這台Arrival Car預計在2023下半年正式推出，Uber喊出2040年旗下服務車輛，要達到全部零碳排放，另外日本豐田，也要推出輕量級電動車。
C+Pod廣告片段：「久等了。」
Toyata推出的雙人電動車C+Pod，車長只有一般房車一半，迴轉半徑只有3.9公尺，停車時半個車位就夠。充飽電後續航力可達150公里，這款輕量級電動車，主打單身銀髮族市場，是專門為大都會區打造的，新交通工具。
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