美媒：中美就中概企業審計達成共識　在香港檢視企業審計紀錄

美國《華爾街日報》報道，中美就美國上市的中概企業審計達成共識，允許美國會計監管機構，前往香港檢視在紐約上市的中國公司的審計記錄，以解決長年中概企業在美國上市被指不透明，以致多個中概股面臨除牌風險的問題。



報道引述消息指，北京證監機構正安排在美國上市的中國公司及其會計師事務所，將其審計紀錄和其他數據從中國大陸轉移至香港，讓美國有關當局在香港檢視。

報道指中國證監會最近向會計師事務所和公司通報這一計劃，並稱美國相關人員最快可能在下個月前往香港。美國會在確認他們可以完全接觸所需的審計紀錄後，達成最終協議。

美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）未對此事置評。委員會早前表示，他們已準備好在達成協議後準備前往檢視中國企業的審計紀錄，並稱不會接受被設置任何限制。中國證監會暫同樣未對此事置評。

目前共有超過200家的中國企業在美國掛牌上市，根據《外國公司問責法》，如外國上市公司連續3年拒絕向監督委員會提供核數資料，將可能被除牌，多個中概估已被納入「預定除牌名單」。受消息刺激，多隻中概股在紐約的股價急升，阿里巴巴、京東和百度等急升8%至超過一成不等。