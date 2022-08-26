韓國總統尹錫悅申報逾76億韓圜資產　約90%在妻子名下

韓國政府公職者倫理委員會8月26日在憲報公布高層官員財產申報情況資料，顯示總統尹錫悅和妻子金建希共申報逾76.39億韓圜（約4,468萬港元）資產。他申報的資產總額，她名下資產約達71億韓圜（約4,182萬港元）。約90%資產在金建希名下。



尹錫悅夫婦目前居住的首爾瑞草區房產持有人是金建希，價值18億韓圜（約1,063萬港元）。她名下還有包括林地和地皮在內的資產，這些土地的總價值為逾3.14億韓圜（約185萬港元）。

在這對夫婦申報的資產中，大部份都是存款，其中尹錫悅名下存款為逾5.25億韓圜（約309萬港元），金建希名下存款為逾49.99億韓圜（約2,944萬港元）。

韓聯社稱，尹錫悅是次申報的資產總額，比他2月中身為總統候選人時申報的金額少逾1億韓圜（約58萬港元）。

現年49歲的南韓準第一夫人金建希。（圖／取自韓國國民力量競選黨部）

他上任前已因為一個錢字引起外界議論，其就職典禮預算支出約為33億韓圜（約1,949萬港元），創歷屆總統之最。

他更耗資近500億韓圜（約2.9億港元），將總統辦公室由青瓦台搬至國防部大樓。

尹錫悅3月20日宣布搬遷辦公室時，大批網民上青瓦台網站聯署反對。