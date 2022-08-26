英媒：印度用作飼料「100%碎米」或限制出口　下一個可能是它

彭博社引述知情人士透露，印度可能會限制部份大米出口，可能影響全球供應。印度可能會限制部份大米出口，因其國內供應受到威脅，此舉可能會加劇全球糧食市場的混亂，加劇飢荒的情況。

知情人士說，在碎米價格飆升之際，政府正在討論限制碎米出口。碎米出口佔印度整體出口近20%。知情人士稱，會談已進入後期階段，可能很快就會宣布決定。

印度食品安全和標準局（FSSAI）和商務部發言人拒絕置評。財政部未即時回應彭博社置評請求。

英媒8月26日稱印度政府和業內人員26日告訴英媒，印度這個全球最大的大米出口國正在研究是否有必要限制主要用於飼料目的100%碎米出口。

倘實行，此舉可能會推高全球大米價格。印度佔全球大米出貨量的40%以上。

一位參與決策的政府高級官員說：「我們一直在討論是否需要對100%碎米出口採取某種限制措施。」以印度南部安得拉邦（Andhra Pradesh）城鎮Kakinada為基地的一名出口商也說，當地養牛業已在要求限制100%碎米出口，這樣他們能獲得較多供貨。

這位官員說，印度在私人和政府大米庫存方面都非常滿意，因此沒必要考慮對大米出口進行任何限制，並補充說「討論僅限於主要用作飼料品種的碎米。」

出口商稱，印度通常出口5%和25%的碎米，但在過去數月中，對100%碎米的需求急劇上升，尤其是中國受到乾旱影響的情況下。

在印度，碎米主要用於動物飼料或生產乙醇。 由於出口需求增加，今年價格飆升。主要買家包括主要將其用於牲畜飼料的中國，以及一些進口穀物作為食品的非洲國家。