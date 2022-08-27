英國能源價格上漲民眾叫苦　受訪54%小企業憂捱不住

英國能源價格飆升，英媒8月25日稱，根據保險公司Simply Business和SME Insights的報告，有54%小企業擔心營運成本上漲會令他們無力負擔，導致店舖須歇業或結業。



《每日郵報》8月25日稱，嚴重的能源價格上漲迫使英國很多已挺過新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情封鎖措施的酒吧、餐廳和商業街商店縮短營業時間，甚至是結業。

報道以在北約克郡（North Yorkshire）經營農場式商店22年的比頓（Stuart Beaton）和妻子莉莉（Lily）為例。他們最終不敵暴增的能源費而歇業。夫婦倆和兒子都在店內工作，也因停業而全家失業。

他們收到10月開始的新一年度天然氣和電費帳單時，發現須繳付的金額高達7.6萬英鎊（約70.6萬港元），與前一年度的2萬英鎊（約18.5萬港元）相比金額激增。

內文提及，在一些個案中，有小企業須繳付的能源帳單金額飆升高達400%。加上它們不受能源監管機構天然氣和電力市場辦公室 （Ofgem）的能源價格上限保障，甚至須為能源賬單支付20%的增值稅，經濟負擔更重。

英國普通用戶亦面臨類似困境。Ofgem批准自10月開始，將普通家庭能源費（包括燃氣及電力）上限，由現時的1,971鎊（約1.8萬鎊），增加1,578鎊（約1.5萬鎊），至每年3,549鎊（約3.3萬港元）——增幅達80%。

Ofgem在2021年10月將能源費上限增至1,277鎊（約1.18萬港元）。

Ofgem稱不會提供2023年上限的預測，因為市場太波動，但警告稱來到2023年情況可能更糟。新的上限將影響2,400萬戶，佔英國人口85%。