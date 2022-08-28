烏克蘭局勢｜扎波羅熱核電恢復供電　周邊再遭砲擊俄烏互指責

俄羅斯軍隊控制的烏克蘭扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電站8月26日已經恢復供電，重新連接到烏克蘭的電網。而核電廠附近再受砲擊，俄烏互相指控是對方所為。



烏克蘭國營原子能公司（Energoatom）26日下2時04分發表聲明表示，「昨天停止的兩座反應堆中的其中一座已經連接到電網，且正在增加容量。」公司不久後再次發聲明指，第二個反應堆亦已經連接到電網。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）26日表示，儘管扎波羅熱核電站已恢復對烏供電，惟設施的情況仍然岌岌可危。國際原子能機構正在準備派員到場視察，期望在未來幾天之內抵達。

此前Energoatom在25日的聲明指，扎波羅熱核電站的架空電纜被俄軍攻擊起火，導致餘下兩個運作反應堆被迫關閉，亦是該核電站首次與國家電網完全斷線。但俄方稱核電站電力斷供與烏方襲擊有關。

核電廠周邊繼續遭受砲擊，Energoatom在27日稱，俄軍在過去24小時內再次砲擊核電站，目前正調查破壞情況。俄羅斯國防部則指責烏克蘭軍隊在過去24小時內對核電站發動3次砲擊，又稱烏軍總共發射了17枚砲彈，其中4枚擊中儲存了168個核燃料組件的大樓屋頂。」

Energoatom又指，有核電站員工被俄軍關押並虐待，迫令他們在國際原子能機構訪問之前保持沉默，對安全風險封口不提。員工形容現時廠內氣氛充滿恐懼。