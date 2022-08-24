俄烏戰爭半周年前夕　聯合國安理會就扎波羅熱核電廠開會

應俄羅斯要求，聯合國安理會8月23日召開緊急會議討論烏克蘭札波羅熱（Zaporozhye）核電站的局勢。



聯合國再次呼籲各方讓國際原子能機構（IAEA）能立即、安全且不受限制地進入札波羅熱核電站。

As I told the Security Council today, All military activities in the immediate vicinity of the #Zaporizhzhia Nuclear Power Plant must cease immediately. https://t.co/Bt00NyoM5q — Rosemary A. DiCarlo (@DicarloRosemary) August 23, 2022

政治和建設和平事務部副秘書長迪卡洛（Rosemary DiCarlo）在會上對當地危險局勢表示嚴重關切並警告稱，對扎波羅熱的任何潛在損害都可能導致核意外，這會帶來災難性的後果。

中國駐聯合國副代表耿爽表示，有關當事方應保持最大克制，避免採取危及核安全和安保的行動，把意外風險降到最低，決不能讓切爾諾貝爾核災和福島核事故的慘劇重演。

國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西（Rafael Grossi）稱，他正繼續與各方進行十分積極與深入的磋商，若正在進行的談判成功，團隊預料會在接下來數天前往札波羅熱核電站。