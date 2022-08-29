阿提密斯征月︱NASA「史上最強」火箭SLS今升空　展開奔月任務

美國太空總署（NASA）的阿提密斯1號（Artemis I，又譯阿爾忒彌斯1號，阿提米絲1號，月亮女神1號）計劃即將在8月29日登場，這次任務廣受關注，除了因任務標誌着美國重啟「奔月」時代，也因獲稱為NASA「史上最強」的運載火箭SLS將首次發射升空，展示它的強大推力。



．為何是「最強」火箭？

全名為「太空發射系統」（Space Launch System，簡稱SLS）的重型運載火箭暫定在美國東岸時間8月29日上午8時33分左右（香港時間晚上8時33分），於美國佛羅里達州甘迺迪航天中心（Kennedy Space Center）發射，這趟任務不會載人，也不會登陸月球，但重要性在於證明SLS火箭與獵戶座（Orion）太空船的能力。

SLS火箭約322英尺高（98米，即約32層樓高），它採用複雜的技術，是建基於NASA太空穿梭計劃與阿波羅計劃使用的技術再加以改良。

阿提密斯1號：在2022年8月29日的奔月任務中，太空發射系統（Space Launch System，簡稱SLS）火箭將升空，獵戶座（Orion）太空船在火箭的前端部份（NASA網站）

在燃料充足時，SLS會重達570萬磅，它的厲害之處在於強大的起飛推力，可產生高達880萬磅推力，比阿波羅計劃的土星五號（Saturn V）火箭要高出15%。它的底部是四台採用液體燃料的RS-25引擎。

波音公司正是這支火箭的最大承包商，故此美國《華爾街日報》形容這次發射也將是波音「恢復聲望的機會」。

．獵戶座（Orion）太空船

SLS火箭負責運載獵戶座（Orion）太空船升空，太空船脫離運載火箭之後，將環繞月球飛行，經歷42天、210萬公里旅程後，將於10月10日重返地球。

獵戶座是可以搭載四名太空人執行長達 21 天任務的太空船，期間無需與另一艘太空船對接，太空艙的設計重點在能夠承受太空的惡劣條件。

阿提密斯1號任務目的也有為未來的奔月任務作準備，被視為兩年後再送太空人登月的預演。獵戶座太空艙內會有三個人體模型，通過傳感器收集有關太空人在往返月球旅行中的數據，此在返回地球時尤為重要，因為獵戶座將以每小時約4萬公里的速度重新進入地球大氣層。

SLS火箭會較美國「自由神像」高一點，較土星5號矮一點，但起飛推力會比土星5號更大（NASA網站）

．無人飛行但有它們......

這次任務為無人飛行，但獵戶座太空船內將有史諾比（Snoopy）出現，還會有樂高（LEGO）人偶、女童軍徽章、樹木種子等一起升空。

史諾比將穿上太空服，戴着各種感應和探測裝置，以收集數據，NASA更希望借着史諾比，讓全球的年輕人更留意太空任務，並產生好奇心。