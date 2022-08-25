NASA公開34秒「黑洞聲音」檔　2億光年外的音符　網民：毛骨悚然

美國國家航空暨太空總署（NASA）近日公布一段罕見的「黑洞聲音」，引起網友熱烈討論。



綜合外媒報道，太空中會被認為「無聲」的主要原因是因為多數空間皆處「真空狀態」導致聲音無法傳遞，但黑洞所發出的壓力波碰上2億光年外的英仙座星系團中大量的氣體後引起漣漪，NASA進而將其混合其他數據並轉化為音符，最終經過聲波處理後轉為人耳可接收的頻率。

The misconception that there is no sound in space originates because most space is a ~vacuum, providing no way for sound waves to travel. A galaxy cluster has so much gas that we've picked up actual sound. Here it's amplified, and mixed with other data, to hear a black hole! pic.twitter.com/RobcZs7F9e — NASA Exoplanets (@NASAExoplanets) August 21, 2022

音檔曝光後，其低沉且時而怪異的聲音讓網友直呼「讓人毛骨悚然」，也有人表示「我寧願在太空中什麼也聽不到」，甚至有人開玩笑地表示「這簡直就是最新的恐怖遊戲背景音效」。

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