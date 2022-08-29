日本駐中國大使：兩國關係陷惡性循環　孔鉉佑：不應站彼此對立面

日本駐中國大使垂秀夫與中國駐日本大使孔鉉佑8月27日出席紀念中日邦交正常化50周年的國際學術研討會。垂秀夫表示，中日關係正陷入惡性循環。孔鉉佑則說，中日兩國應當並肩而立，而不應站到彼此對立面，更不能走向衝突對抗。



由中國社會科學院主辦、中國社會科學院日本研究所和中華日本學會承辦的「重溫初心，面向未來」國際學術研討會27日在北京的中國歷史研究院召開，垂秀夫、孔鉉佑、中國務院前副總理劉延東和日本前首相福田康夫等人以網上或線下形式出席開幕式並分別致辭。

根據日本駐華大使館網站，垂秀夫在會上強調日中首腦有必要溝通，又稱兩國關係正逐漸陷入惡性循環之中，而為此需要的是引導方向的「指南針」。

孔鉉佑則強調一個中國原則不存在任何灰色地帶和模糊空間並稱，中日關係再一次來到何去何從的十字路口。

他提出，中日關係50年來取得的發展成就，離不開老一輩領導人遠見卓識和兩國各界幾代人辛勤付出，而我們今天所做的選擇，同樣也將深刻影響中日關係明天的歷史。

孔鉉佑認為，雙方要以高度的責任感和使命感，正視並解決當前兩國關係存在的突出問題，共同努力開創新時代中日關係的新前景。