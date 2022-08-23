日本議員訪台　中國外交部：日方不得在台海蹚渾水與謀私利

日本執政自民黨眾議員、「日華議員懇談會」會長古屋圭司8月22日至24日訪台，中國外交部23日回應稱，中方敦促日方停止在台灣問題上挑釁滋事，不得在台海蹚渾水、謀私利。



中國外交部發言人8月23日回應傳媒時，指古屋圭司執意竄訪，粗暴干涉中國內政，公然違背一個中國原則和中日四個政治文件精神，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號，中方強烈譴責，將採取堅決有力措施，捍衛國家主權和領土完整。

發言人又指台灣是中國神聖領土不可分割的一部份，台灣問題事關中日關係政治基礎和兩國間基本信義，日方曾向中方作出過鄭重承諾。

日本執政自民黨眾議員、「日華議員懇談會」會長古屋圭司（左）8月22日至24日訪問台灣，22日會見台灣行政院長蘇貞昌（古屋圭司Facebook）

發言人稱，日本對台灣殖民統治長達半個世紀，對中國人民負有嚴重歷史罪責，最應謹言慎行，日本個別政客為謀求政治私利，同「台獨」勢力勾連，跟風作秀表演；日本政府放任其政治操弄，損害中國主權和領土完整，這種背信棄義、包藏禍心的行徑注定以失敗告終，根本無法阻擋中國實現國家完全統一的歷史進程，中方敦促日方深刻反省歷史，恪守中日四個政治文件原則和迄今承諾，停止在台灣問題上挑釁滋事，不得在台海蹚渾水、謀私利，不要在錯誤的道路上愈走愈遠。