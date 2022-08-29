新加坡推新簽證吸引頂尖人才　月入需達3萬坡元　部份人可豁免

新加坡8月29日宣布推出新的「海外網絡和專業簽證」（Overseas Networks & Expertise Pass）計劃，以吸引頂尖人才。簽證需每5年續期一次，據當地傳媒指，申請人若獲批簽證，他們的配偶若想前往新加坡工作，也只需同意書而不用申請工作簽證。



根據新加坡人力部公布的計劃，申請人過去一年的月薪需達到3萬坡元（約16.8萬港元），或抵達新加坡後會賺到同等的月入。

數類人無需達到月入門檻

至於在文化藝術、體育、科學與科技和學術方面有卓越成就的個人，可以無需達到月入門檻，政府將在2023年1月1日前發布更多詳情。

新加坡人力部網站介紹「頂級人才准證」的頁面（網站截圖）

每5年續期一次

新加坡指，簽證需每5年續期一次，要獲得續期資格，簽證持有人需滿足特定條件，即過去5年在新加坡平均賺取至少3萬新加坡元的固定月薪，或創辦、經營一間新加坡公司，且僱用至少5名本地人，每人收入至少5,000坡元（約2.8萬港元）。

更大就業靈活性

新加坡人力部又指，這個簽證的好處是提供更大的就業靈活性，包括允許獲批簽證者同時經營和任職於多家企業、更換工作時無需重新申請簽證，且配偶在獲得同意書後就可工作。