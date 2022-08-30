萊希：若要恢復伊朗核協議　需解決核保障問題

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）8月29日表示，恢復2015年的《聯合全面行動計劃》（JCPOA，簡稱：伊朗核協議）需解決核保障問題。



萊希29日在首都德黑蘭（Tehran）出席記者會時稱：「沒有解決保障措施議題，談論協議將毫無意義」。

他說，恢復伊朗核協議取決於聯合國的國際原子能機構（IAEA）停止調查未申報、發現鈾痕跡的地點。

西方與伊朗繼續就恢復核協議展開談判之際，《以色列時報》28日引述當地傳媒Haaretz報道，核協議草案包括有4個階段，並會在簽署165天後全面生效。

報道指，根據歐盟7月提交的提議草案，協議會分為4階段，以讓雙方建立信任。

報道稱，協議簽署當天會開始第一階段，將要求伊朗凍結鈾濃縮活動，但在該日前儲存的濃縮鈾可獲准保留。第二階段將歷時30天，美國總統拜登（Joe Biden）會把該協議提交給國會審核，以獲得批准。第三階段為在國會批准後的60天內，美國會通知聯合國安理會和國際原子能機構（IAEA），告知將重新加入核協議的決定。

至最後階段，美國將正式重返核協議，雙方會取消更多制裁，並停止違反伊朗核協議的行為。

伊朗外交部發言人卡納尼（Nasser Kanani）之前在28日稱，核協議迄今的談判進程一直處於積極和向前的勢頭，又指伊朗核協議談判中大部份問題已經解決，剩下的幾個問題「敏感、重要和具有決定性」。