印度首度指責北京在台海軍事化

中國研究測量船「遠望5號」（Yuan Wang 5）8月16日至22日訪問斯里蘭卡，引發中國與印度之間角力。印度駐斯里蘭卡高級專員公署與中國大使筆戰時，提及中國大陸在台灣海峽「軍事化」。



斯里蘭卡媒體8月26日刊出中國駐斯里蘭卡大使戚振宏投書，他指控有些國家「從遠方或近處欺凌斯里蘭卡」，又稱斯里蘭卡克服了「北方鄰居17次挑釁」，顯然是暗諷印度。

上述說法令印度不滿，印度駐斯里蘭卡高級專員公署27日發表聲明，指控戚振宏「違反基本外交禮儀」，還對北京正在將台灣海峽「軍事化」表示擔憂。

這是印度政府首次就中國在台海活動發表上述言論。印度在台海問題基本上都是保持沉默，尤其是在美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）訪台期間。

斯里蘭卡原已在7月12日批准「遠望五號」於8月11日到訪漢班托塔港，但在印度提出反對後，斯里蘭卡要求「遠望五號」無限期推遲到訪。斯里蘭卡的鄰國印度擔心，「遠望五號」可能會窺探印度的軍事設施。斯里蘭卡其後獲得外交部許可，讓中國軍方測量船「遠望五號」8月16日至22日停泊於斯里蘭卡南部漢班托塔港（Hambantota）。