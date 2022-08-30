美國駐伊拉克大使館附近遭火箭彈襲擊　白宮否認撤離使館人員

多間傳媒指火箭彈襲擊美國駐伊拉克大使館附近地區導致官員遭撤離後，白宮8月29日否認有撤離大使館職員。



伊拉克什葉派教士薩德爾（Muqtada Al-Sadr）宣布退出政壇後，伊拉克首都巴格達（Baghdad）爆發示威與暴亂。包括俄羅斯衛星通訊社在內多間傳媒引述影片報道，這座城市爆發示威之際，美國大使館人員被撤離。

相關片段在社交媒體上迅速傳播，顯示一部直升機從美國駐巴格達大使館起飛，當地記者表示，這是在撤離大使館職員。

美國否認

白宮在聲明中稱：「關於大使館被疏散的報道是錯誤。確保美國政府人員、美國公民安全，以及我們的設施安全仍是我們的最高優先事項。」

白宮呼籲保安部隊和示威者保持冷靜並摒棄暴力，又說目前無計劃撤離使館職員，沒有跡象表明現在需要這樣做，會繼續觀察事態發展。