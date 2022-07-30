伊拉克政局動盪　示威者佔領國會「無限期靜坐」　官員：125人傷

伊拉克政局動盪，數以千計的什葉派教士薩德爾（Moqtada al-Sadr）支持者在7月30日再闖入首都巴格達（Baghdad）綠區（Green Zone），在國會內高喊口號、揮舞旗幟，並宣告「無限期靜坐」，抗議對手陣營提名的總理人選。當地官員稱有125人在事件中受傷。



這是示威者一周內第二次闖入國會。伊拉克安全部隊30日曾使用催淚彈和閃光彈試圖驅散示威者，事件中有多人受傷，最終未能阻止抗議者闖入，示威者宣布展開無限期靜坐，並指在他們的要求得到回應前，他們都不會散去。

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隨着愈來愈多人湧入國會大樓，警察後退，原定的國會會議無法舉行，大樓內也沒有議員現身。

據當地衛生部稱，截至黃昏，有約125人在暴力事件中受傷，包括100名示威者與25名安全部隊成員。

示威者反對曾任人權部長與米桑省（Maysan）省長的蘇丹尼（Mohammed al-Sudani）競逐總理，他是親伊朗聯盟「協調架構」（Coordination Framework，暫譯）推舉的候選人，引來什葉派教士薩德爾（Moqtada al-Sadr）支持者的不滿。