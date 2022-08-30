東方-2022軍演︱規模較4年前縮小　印度為了日本不參加海上演習？

俄羅斯「東方-2022」軍事演習（Vostok 2022）9月1日至7日舉行，中國、印度等都將參與。據英媒8月29日稱，與4年前「東方-2018」軍事演習相比，「東方-2022」演習規模大幅縮小。印媒則報道，印度不會參加在海上部份的演習，以免日本不滿。



英媒8月29日稱，俄羅斯8月29日表示，會有5萬名軍人參加「東方-2022」軍事演習；而根據俄方的數字，有30萬名軍人參加「東方-2018」軍事演習。

報道指，俄羅斯國防部8月29日稱，會動用140架飛行器以及5,000多件裝備來參加「東方-2022」軍事演習；而參加「東方-2018」軍事演習的軍事裝備包括1,000架飛行器、以及3.6萬架坦克和裝甲車。

英媒8月29日引述波蘭羅昌諮詢公司（Rochan Consulting）軍事諮詢主任穆齊卡（Konrad Muzyka）稱，「東方-2022」軍事演習會是俄羅斯多年來規模最小的戰略級演習，俄方將整個地面部隊的軍力用於烏克蘭的軍事行動，因此軍事演習的規模須是非常小的。

印度不參加海上演習

「東方-2022」的軍演地點涵蓋日俄之間具主權爭議的北方領土（俄稱南千島群島，日稱北方四島）範圍。日本8月29日對此提出抗議，日本內閣官房長官松野博一會見記者期間強烈譴責有關軍演地點一事，稱：「這與我國的立場不相符，絕對不能接受。」

印度《德干先驅報》（Deccan Herald）8月30日引述消息人士稱，印度會參加「東方-2022」軍事演習，但只會參加戰略指揮和參謀演練，不會參加海上演習，以免引起日本不滿。