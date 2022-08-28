美日舉行「東方之盾22」聯合軍演　「標槍」導彈首次在日本發射

美日8月28日在日本熊本縣舉行舉行大型聯合軍演「東方之盾22」（Orient Shield 22），西方媒體多稱這是為針對中國在東海、台灣周邊軍事活動增加。是次軍演有反裝甲飛彈實彈射擊，這是美國陸軍的「標槍」導彈第一次在日本實彈射擊。



俄羅斯2月24日起侵略烏克蘭後，美國對基輔政府提供軍援，「標槍」導彈是其中之一。

日本陸上自衛隊與美國陸軍的軍演，是以離島防衛進行設想。舉行地點是熊本縣大矢野原演習場。美國陸軍進行反裝甲導彈「標槍」（Javelin）實彈射擊，發射2支。這是美國陸軍的「標槍」首次在日本境內進行實彈射擊訓練。

圖為2022年5月3日，美軍反裝甲導彈「標槍」（Javelin）出現在阿拉巴馬州的洛歇馬丁廠房講台上。當時美國總統拜登到訪廠房並發表演說，「標槍」被置於台上作為佈景。（AP）

「標槍」正式名稱是FGM-148反坦克導彈（FGM-148 Anti-Tank Missile），有「戰車殺手」之稱。它是一種由步兵攜帶、扛在肩上發射的反裝甲導彈。它可自動追蹤並破壞包括戰車在內的目標。

日本陸上自衛隊也就「01式輕型反坦克導彈」（Type 01 LMAT）進行實彈射擊，它被稱為日本版「標槍」。

以離島防衛作設想的美日聯合軍演，是美國陸軍與日本陸上自衛隊每年舉行的軍演。2022年的軍演27日在熊本市東區的健軍駐囤地揭幕，舉行到9月9日。美日雙方合計派出約2,100人參加軍演。

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8月31日預定於鹿兒島縣奄美大島操作的，還有「海馬斯」（HIMARS）， 它全名為M142高機動性多管火箭系統（High Mobility Artillery Rocket System，HIMARS）。美日雙方電子戰部隊也將第一次進行聯合反艦戰鬥訓練。

「海馬斯」是美國一款新式的多管火箭炮武器。火箭發射裝置搭載在戰車上，可瞬速轉換位置及部置。車上可攜帶6枚火箭彈或一枚陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）導彈。「海馬斯」亦是已供烏的軍備之一。