菲律賓食糖短缺　可口可樂部份工廠暫停生產　日媒：考驗小馬可斯

菲律賓面對食糖短缺問題，商店和消費者大受影響，菲律賓可口可樂（Coca-Cola Beverages Philippines）有部份工廠只好暫停生產。日媒8月26日稱，這是菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.，綽號Bongbong）面對的首次重大考驗。



《日經亞洲》8月26日稱，菲律賓汽水製造商、麵包店及小型餐廳指，食糖短缺以及價格飆升的問題正損害他們的生意，令他們的生計面臨危機。

菲律賓可口可樂19間工廠中，有4間暫停運作；公司30%至40%的生產線暫停運作。報道指，有900名工人受影響，菲律賓可口可樂正努力採購裝瓶級精製糖。

菲律賓可口可樂的公司和監管事務總監塔納達（Juan Lorenzo Tanada）8月22日說：「我們每天都在評估實際情況，（包括）我們的運作、任何能緩解食糖短缺危機的進展。」

報道稱，兼任農業部長的小馬可斯稱會努力振興農業，是次食糖短缺危機是他面對的首次重大考驗。小馬可斯對會損害菲律賓農民利益的進口產品持批評態度，但他最近承認，食糖短缺問題令他須從海外進口更多糖。