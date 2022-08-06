烏克蘭穀物海運解封　世界糧價7月再跌　美媒：未足解決糧食危機

俄羅斯、烏克蘭分別與聯合國及土耳其簽署協議，重啟黑海運送路線，讓烏克蘭恢復穀物出口後，聯合國糧食及農業組織8月5日表示，世界糧食價格於7月顯著下跌，部份原因與烏克蘭穀物出口解封一事取得進展有關。但美聯社分析指，解封初期出口屬小規模，短期內仍未足以解決糧食危機。



俄烏戰爭2月24日爆發後，烏克蘭的糧食出口受阻，由於該國是糧食出口國之一，事件影響世界糧價飆升，糧價指數由2021年全年整體的125.7，在2022年3月升至159.7的最高位，之後緩慢下跌，至7月終出現明顯跌幅，較6月下降8.6%，但仍處於高位140.9，較2021年同期高13.1%。

據聯合國糧食及農業組織稱，穀物價格下跌的主因是世界小麥價格下滑，部份原因是烏克蘭與俄羅斯達成協議，解除對烏克蘭主要黑海港口的封鎖，另有原因是北半球開始持續收割，在此季節增加了供應。

2022年7月14日，穀物貨物停在烏克蘭南部梅利托波爾的一個穀物升降機下，等待裝載穀物。在扎波羅熱地區的梅利托波爾地區已經收集大約30萬噸農作物。在對烏克蘭發動軍事行動後，俄羅斯迅速控制扎波羅熱地區的部份地區。這張照片是在俄羅斯國防部組織的一次媒體行程中拍攝的。（AP）

美聯社8月6日報道，烏克蘭穀物出口解封帶來希望，但未足以修補糧食危機，俄烏戰事導致有2,000萬噸穀物滯留烏克蘭境內，解封成為了關鍵一步，但首批出口的2.6萬噸規模，難以跟2,000萬噸相比。

報道引述專家稱，這個規模的初期出貨量難以很快降低食品價格或緩解全球糧食危機，又指大部分滯留的穀物是用作動物飼料，而不是供人們食用。