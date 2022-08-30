日本防相稱探討反擊高超音速武器能力　中國：違背專守防衛政策

日本防衛大臣濱田靖一8月29日表示，日本或將探討應對高超音速武器的能力，包括反擊能力。中國外交部發言人趙立堅8月30日回應指，日本的行為將嚴重違背和平憲法、以及「專守防衛」政策。



共同社網站8月29日稱，濱田靖一當日接受訪問，當提及高超音速武器時，他指：「不僅是提高攔截能力，也包括所謂反擊能力在內，將不排除所有選項、展開現實探討。」

報道指，濱田靖一所指的是，日本考慮擁有在對方疆域內阻止導彈發射的對敵基地反擊能力，以及加強防空能力。內文稱，濱田靖一暗示將修改「防衛裝備轉移三原則」，以及它的運用指引。

日本時事通訊社8月30日稱，濱田靖一8月29日受訪時說，目前的安全挑戰日趨嚴峻，如俄羅斯入侵烏克蘭、中國單方面試圖改變現狀、朝鮮頻繁試射彈道導彈等，而日本加強防禦能力極為重要。

中國回應

趙立堅8月30日主持中國外交部例行記者會。有記者指濱田靖一提及高超音速武器時表示，日本不僅要提高攔截能力，也要有反擊能力；同時也有評論稱，此舉旨在對中國、俄羅斯和朝鮮形成威懾。記者要求中方作出評論。

趙立堅表示，近年來，日本在軍事擴張的道路上愈走愈遠，包括大幅增加防衛支出，大力發展反導、外太空、高超音速武器等軍事技術，加強美日軍事合作，謀求發展所謂「反擊能力」，甚至有人鼓噪要與美國「核共享」，這將嚴重違背和平憲法、以及「專守防衛」政策，嚴重威脅亞太地區的和平、安全與穩定。他指日方應認真汲取歷史教訓，堅持走和平發展道路，切實尊重亞洲鄰國的安全關切，在軍事安全領域謹言慎行，以真正取信於鄰國和國際社會。