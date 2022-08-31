戈爾巴喬夫逝世│普京深表哀悼：將向戈爾巴喬夫親友致慰問電

【戈爾巴喬夫逝世】俄媒8月31日引述俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）稱，總統普京（Vladimir Putin）對前蘇聯總統戈爾巴喬夫（Mikhail Gorbachev，又譯戈巴卓夫）去世深表哀悼。



根據俄羅斯衛星通訊社，佩斯科夫表示，普京對戈爾巴喬夫逝世深表哀悼，將在早上向其親屬致唁電。

這間傳媒30日報道，戈爾巴喬夫因病離世，終年91歲。

莫斯科中央臨床醫院的聲明提到，戈爾巴喬夫患上嚴重和長期病患，最終在30日晚上不治。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）對戈爾巴喬夫的離世表達深表遺憾。

戈爾巴喬夫生前政績普遍獲西方認同，英國首相約翰遜（Boris Johnson）表示，對這名前蘇聯末代領袖以和平方式終結冷戰中展示勇氣和誠懇，感到非常敬佩，而且在普京下令入侵烏克蘭的時刻，戈爾巴喬夫致力開放蘇聯社會，仍然成為大家的榜樣。歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）則認為，戈爾巴喬夫是一位獲信任及尊重的領袖，在結束鐵幕時代功不可沒，為打開自由歐洲鋪路，指他名留青史。

而在戈爾巴喬夫離世前，當地有傳聞指他的健康惡化，但隨即被他的基金會否認。另外亦有消息傳出他去年10月因為新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）而入院隔離。

戈爾巴喬夫在1985年上台，出任蘇聯共產黨中央委員會總書記，成為領導人。蘇聯在1990年建立總統制，令他成為蘇聯史上首位，亦是最後一位總統，直到蘇聯1991年倒台為止。

戈爾巴喬夫執掌蘇聯後，積極推動與西方改善關係。圖為他1986年10月11日，於冰島首都雷克雅維克與時任美國總統列根會談。（AP）

他在執政期間，曾嘗試大規模改革國家，並致力在冷戰末期化解與西方之間的緊張關係，包括在1990年與時任美國總統列根（Ronald Reagan）就限制戰略核武器達成協議，為他帶來諾貝爾和平獎。

塔斯社引述消息人士報道，戈爾巴喬夫的遺體會安葬於莫斯科新聖女公墓（Novodevichy Cemetery），長眠在1999年離世的妻子賴莎（Raisa）旁。