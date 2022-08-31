戈爾巴喬夫逝世︱夫婦鶼鰈情深　因妻癌逝受打擊「從未如此孤獨」

蘇聯最後領導人戈爾巴喬夫（Mikhail Gorbachev，又譯戈巴卓夫）離世，終年91歲。這位蘇聯唯一一任總統，與自大學時期相識的妻子賴莎（Raisa Gorbacheva）鶼鰈情深46年，至1999年妻子因血癌離世，令他受到不少打擊。據俄媒引述消息人士指，戈爾巴喬夫的意願是葬在妻子旁邊。



1989年5月17日，戈爾巴喬夫（左）與妻子賴莎（右）訪問中國期間遊覽長城（AP）

賴莎生於1932年，較戈爾巴喬夫年輕一歲，她的形象優雅，擔任蘇聯總統夫人期間，她經常陪伴戈爾巴喬夫出訪，在西方眼中，賴莎帶有時尚感、有自信，更為戈爾巴喬夫在國外的形象加分。

因她擁有大量時尚套裝，也有皮草大衣，曾因此在國內引起爭議，她則解釋自己在穿上該些衣服幾次後，都會悄悄地拿去二手店出售。

1986年4月18日，戈爾巴喬夫（右）與妻子賴莎（左）一同到訪東柏林（AP）

相識於大學時代

戈爾巴喬夫與賴莎1950年代初期在俄羅斯國立大學相識，戈爾巴喬夫修讀法律，賴莎則是哲學系的學生，據戈爾巴喬夫2012年在回憶錄所指，賴莎一開始對他並沒有興趣，她當時正結束一段痛苦的戀情，稱無意與戈爾巴喬夫約會，這令年輕的戈爾巴喬夫相當懊惱，他稱「我告訴她，我無法滿足她的要求，這對我來說是一場災難，那是我的愛情告白。」

幾經追求後，戈爾巴喬夫贏得美人歸，1953年成婚，在之後多年間，他在蘇聯共產黨內步步高陞，賴莎正是一直陪伴着他的人，兩人育有一女。

戈爾巴喬夫後來形容「我們挽着手走過了一生」，他又曾說道「在我一生中，無論我在哪裏，賴莎與我從未停止過交談，當我成為總書記、總統，我也會每天兩、三次打電話給賴莎，或她打電話給我。」

1989年7月，戈爾巴喬夫（左）與妻子賴莎（右）一起訪問法國巴黎，向民眾揮手（AP）

妻子因血癌離世

賴莎在90年代後期離世，為戈爾巴喬夫帶來不少打擊。她自1991年開始出現健康問題，之後曾經歷小中風（mini stroke），甚至有數天不能說話，至1999年，賴莎確診患上血癌，同年9月在德國治療期間病逝，終年67歲。

戈爾巴喬夫後來指他常會回想起妻子最後的日子，甚至想「我人生中能做什麼，或者不做什麼，以避免這可怕的命運？」他又曾在妻子死後，慨嘆自己感到孤單。

我一生中從未感覺如此孤獨...... 我希望我們能再相見。 戈爾巴喬夫

1992年5月，戈爾巴喬夫（右二）與妻子賴莎（右一）到了美國加州，與當時已卸任的美國前總統列根（左二）及其妻子南希（左一）合照（AP）

或葬妻子旁邊

2006年，戈爾巴喬夫成立了以妻子命名的基金會，為患有血癌或其他癌症的兒童籌款。他之後又開設了以妻子命名的診所。

在戈爾巴喬夫死後，俄羅斯衛星通訊社8月31日報道，根據與戈爾巴喬夫家人關係密切的消息人士，戈爾巴喬夫多半會葬在莫斯科的新聖女公墓，因他的意願正是葬在賴莎旁邊。

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