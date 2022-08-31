戈爾巴喬夫逝世｜回顧一生　蘇聯唯一總統兼最後一任總書記

前蘇聯總統戈爾巴喬夫（Mikhail Gorbachev，又譯戈巴卓夫）8月30日因病離世，終年91歲。他在1985年到1991年間領導蘇聯，先是擔任蘇共中央總書記和最高委員會主席，後來擔任蘇聯總統。儘管承認改革很困難且有錯誤，但他曾說改革是主要成就。



根據俄羅斯衛星通訊社，戈爾巴喬夫1931年3月2日出生於斯塔夫羅波爾（Stavropol）普里沃利諾耶村（Privolnoye）一個農民家庭，戰爭期間與母親一起生活在德軍佔領區，其父則在前線作戰。

他自1944年起、還是個小學生時就和父親一起在聯合收割機上工作，被授予勞動紅旗勳章，1950年進入莫斯科國立大學法學院，1952年加入蘇共。

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戈爾巴喬夫1962年起從事蘇聯共產黨的工作，1971年起成為蘇共中央委員，1980年起擔任政治局委員，1988年9月任蘇聯最高蘇維埃主席團主席和蘇聯國家元首。

他在1990年3月當選蘇聯總統，在蘇聯歷史上，他是首位、也是最後一位總統。戈爾巴喬夫1991年在國家緊急狀態委員會企圖發動政變後，他重新擔任總統職務，但於12月離職。

戈爾巴喬夫平生共獲得300多項國家和公共獎項，包括1990年獲得諾貝爾和平獎。他1996年以獨立候選人身份參加俄羅斯總統選舉，但在第1輪投票遭淘汰，最終時任總統葉利欽（Boris Yeltsin）成功連任。