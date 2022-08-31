阿提密斯｜NASA：9月3日再嘗試發射登月火箭

撰文：王慧珊
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美國太空總署（NASA）的阿提密斯1號（Artemis I，又譯阿爾忒彌斯1號，阿提米絲1號，月亮女神1號）計劃原本擬在8月29日展開，但因技術問題要押後火箭起飛時間。NASA 8月30日決定在9月3日再次嘗試發射。

NASA官員8月30日在媒體簡報會上表示，8月29日的經驗有助解決一些問題，並且可以在第二次嘗試發射中解決額外的困難。

如果一切如期進行，太空發射系統（簡稱SLS）火箭會在9月3日下午，於佛羅里達州卡納維拉爾角的甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）發射，並在下午2時17分開啟2個小時的發射窗口，將火箭運載的獵戶座（Orion）太空船升空，太空船脫離運載火箭之後，將環繞月球飛行，經歷42天、210萬公里旅程。

▼美國太空總署發射阿提密斯1號原定計劃▼

美聯社之前報道，8月29日在準備發射的最後階段發現，NASA為SLS重型火箭添加近100萬加侖的超冷氫和氧燃料時有泄漏的技術問題，導致過程期間多次出現停止與重新添加的程序，因而決定押後火箭起飛時間。

「阿提密斯一號」計劃被視為美國正式重返月球計劃中的第一步，也是兩年後再送太空人登月的預演。

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