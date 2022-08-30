阿提密斯︱美國探月火箭延遲發射　NASA：不排除9月2日升空可能

美國太空總署（NASA）的阿提密斯1號（Artemis I，又譯阿爾忒彌斯1號，阿提米絲1號，月亮女神1號）計劃擬在8月29日展開，但由於技術問題，NASA決定押後火箭起飛時間。太空總署官員29日下午表示，並非不可能。



據NASA官員表示，押後原因是火箭的一個引擎出現問題。

NASA任務：早在火箭預定起飛時間前的數小時，民眾在佛羅里達州的土星5號訪客中心外等待觀賞火箭升空（AP）

據美國有線新聞網絡（CNN）同日較早前報道，負責團隊在火箭的四個引擎中，發現有其中一間存在排氣問題，正在努力處理。

美聯社之前則報道，由於在準備發射的最後階段發現燃料泄漏問題，有可能會導致火箭起飛時間押後，報道稱，NASA為太空發射系統（簡稱SLS）重型火箭添加近100萬加侖的超冷氫和氧燃料時，由於有泄漏問題，導致過程期間多次出現停止與重新添加的程序。

報道又稱，由於發射場地附近發生的雷暴，添加燃料已經遲了近一個小時開始。

▼美國太空總署發射阿提密斯1號原定計劃▼

SLS火箭原定在美國東岸時間8月29日上午8時33分左右（香港時間晚上8時33分）發射升空，NASA之前已表示，9月2日與9月5日為後備升空日子。



「阿提密斯一號」計劃被視為美國正式重返月球計劃中的第一步，也是兩年後再送太空人登月的預演。

在任務中，被稱為NASA「史上最強」的火箭SLS會運載獵戶座（Orion）太空船升空，太空船脫離運載火箭之後，將環繞月球飛行，經歷42天、210萬公里旅程後，預計會於10月10日重返地球。