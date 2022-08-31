菲律賓與美國將在南海進行聯合搜救演習

撰文：洪怡霖
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美國海岸警衛隊（USCG）的米德蓋特號（USCGC Midgett， WMSL-757）8月30日抵達菲律賓首都馬尼拉（Manila），菲律賓海岸警衛隊（PCG）表示歡迎。

美國海軍抵馬尼拉

美國駐菲律賓大使卡爾森（MaryKay Loss Carlson）和菲律賓海岸警衛隊艦隊指揮官朗斯（Charlie Rances）在馬尼拉港口地區主持歡迎儀式。

卡爾森表示：「作為盟友，加強我們共同在包括搜救和海上執​​法在內關鍵領域的能力，有助於推進我們（建立）一個更（緊密）聯繫、開放和安全的印度太平洋地區共同目標」。

▼菲律賓海岸警衛隊成員揮舞美國國旗歡迎米德蓋特號▼

根據《菲律賓明星報》，菲律賓海岸警衛隊和美國海岸警衛隊9月3日會在西菲律賓海（West Philippine Sea，中國稱南海）舉行聯合搜救演習。

就在美軍抵達馬尼拉港口之際，菲律賓總統府馬拉卡南宮（Malacanang）30日宣布，現在將研究與中國在西菲律賓海進行聯合油氣勘探的提議。

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菲駐美大使：兩國現處於最佳關係

菲律賓駐美國大使曼努埃爾（Jose Manuel）31日出席確認其提名的任命委員會（Commission on Appointments）聽證會時稱，兩國目前處於最佳的外交關係狀態。

曼努埃爾在杜特爾特政府時期擔任駐美國大使，未來將繼續為小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.，綽號Bongbong）政府擔任這一職務。

曼努埃爾讚揚前總統杜特爾特（Rodrigo Duterte），認為他的外交政策牌在華盛頓引起良好迴響。他認為，兩國如此好的關係將有利於小馬可斯政府。

菲駐美大使：若發生重大戰爭　菲律賓將與美國結盟美菲防長會晤　美國重申美菲共同防禦條約涵蓋在南海保護菲軍美國菲律賓28日起聯合軍演　中國外交部：不要針對第三方南海局勢｜美國表態支持菲律賓　斥中國行為挑釁破壞國際秩序
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