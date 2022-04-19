美菲防長會晤　美國重申美菲共同防禦條約涵蓋在南海保護菲軍

美菲國防部長在五角大樓會晤，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）重申，美菲互防條約涵蓋在南海保護菲律賓的武裝部隊、公共船隻與飛機。



美國國防部長奧斯汀4月18日在五角大樓會見訪美的菲律賓國防部長洛倫扎納（Delfin Lorenzana），重申《美菲共同防禦條約》（U.S.-Philippines Mutual Defense Treaty）涵蓋對在南海行動的菲律賓武裝部隊、政府船隻或飛機的保護。

據美國國防部官網發布的消息，美菲國防部長會談，確認了美菲同盟關係的持久性，並確保南海和平與穩定的至關重要性。這是兩人第三次會晤。

奧斯汀在會談中表示，最近美菲兩軍舉行的年度「肩並肩」演習是歷來最大規模聯合軍演之一，這是新冠疫情以來首次舉行的美菲聯合軍演，規模之大證明了美菲兩國聯盟的活力。

奧斯汀重申，美國對菲律賓安全的承諾堅不可摧，美國對美菲《共同防務條約》的承諾延伸到南海的菲律賓武裝部隊、公共船隻和飛機。

美菲國防部長同意通過制定雙邊防務指導方針，加強《共同防務條約》的承諾，推進防務夥伴關係；通過建立雙邊海上框架，加強海上協調與合作。

美菲國防部長還討論了採取一致行動譴責俄羅斯的「侵略」行為，以及與烏克蘭團結一致行動的重要性。