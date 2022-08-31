日本開關│放寬入境限制但仍需簽證兼跟團　並非完全自由行

日本首相岸田文雄8月31日宣布，將在9月7日進一步放寬入境限制，包括容許「無導遊的旅行團」入境觀光，一定程度等於自由行。但這與過往自由自在在日本旅行仍有一定分別。



日本將在9月7日提高每日入境人數上限至5萬人，進一步放寬入境限制，首相岸田文雄稱希望能借用日圓貶值的優勢，吸引更多人前往日本旅遊，刺激經濟。日本自6月份開始容許旅客入境，但因限制太多，在7月不過只有數千人，遠遠不及2019年疫情前3000萬旅客的紀錄。

因此這次解除限制中，重點之一是容許「無導遊的旅行團」入境觀光。在此前，前往日本旅遊必須有日本一名隨團人員跟隨。不再需要隨團人員，將意味旅客「實際上」可以自由活動。不過，這與過往自由自在在日本旅行仍有一段距離。

圖為6月23日，泰國曼谷機場，旅客正準備登記前往日本旅行。（AP）

旅客仍需透過旅行社報名指定旅行團，只是成團人數自由度可能更大。抵步後旅客必須入住旅行社安排的酒店，並在預定的日子返港。旅客在日本遭遇意外，也需由旅行社負責。

同時，日本並未有放寬簽證限制，所有旅客，包括港人入境日本必須申請簽證。加上原則上仍不允許以個人身份旅日的自由行，旅客仍需透過旅行社申請簽證。且申請簽證需時，並無法即興旅行。

日本有評論認為，即使政府放寬入境限制，但作用仍十分有限，原因前往日本仍需簽證。各國使館處理簽證需要時間，今天報名旅行團也可能要10月甚至11月才能出發。相反韓國暫時對部分國家地區開放免簽證入境，一時間讓訪韓人數增加。

同時，機票昂貴也是障礙之一，目前前往東京來回機票即使最便宜亦需3000元以上，若搭乘日本航空或國泰更需要6000至7000以上，這是疫情前的兩倍以上。