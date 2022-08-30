日本「經營之聖」京瓷創辦人稻盛和夫去世　曾帶領日航起死回生

日本企業京瓷（原稱京都陶瓷）8月30日表示，創辦人稻盛和夫去世，終年90歲。稻盛和夫有「經營之聖」的稱號，除了創辦京瓷，他也創立了電訊公司KDDI（第二電電），又曾領導日本航空重生，令該企業在宣告破產後重回正軌。



稻盛和夫1932年生於鹿兒島市，根據官方網站介紹，他1955年從鹿兒島大學工學部畢業後，1959年4月獲得熟人出資，以資金300萬日圓成立京都陶瓷株式會社（現為京瓷）。至1984年他又順應電訊行業自由化的趨勢，成立第二電電企劃株式會社並擔任會長。

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稻盛和夫在2010年2月就任日本航空（JAL）會長，至2012年起擔任名譽會長、2015年開始擔任名譽顧問。

他被視為領導日航走出經營危機的人，據日本書籍《稻盛和夫如何讓日本航空再生》所指，稻盛和夫早在60歲從京瓷退休，然後在70多歲時接手陷入危機的日航，當時日航於2010年1月宣告破產，2月撤銷股票上市，但最終能在短短2年8個月內，再度在東京證券交易所上市。該書指，稻盛和夫為公司導入了意識改革，開始追求新的客戶價值，使日航空朝理想企業方向重生。

稻盛和夫有多本著作翻譯為中文，包括《成功與失敗的法則》、《京瓷哲學》等。