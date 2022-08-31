歐盟外長開會　同意全面暫停與俄羅斯簽證便利化協議

歐盟（EU）外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）8月31日表示，歐盟外長已取得共識，同意全面暫停與俄羅斯簽訂的簽證便利化協議。此將意味俄羅斯人如要申請前往歐盟的簽證，會面對更高費用與更多程序。



歐盟成員國外長8月30日起一連兩天齊集在布拉格（Prague）開會，討論議題包括是否限制向俄羅斯人發放簽證。

博雷利31日在Twitter發文表示「我們看到從俄羅斯過境到鄰國的數量大幅增加，這正成為一種安全風險。」他稱歐盟成員國外長同意了全面暫停與俄羅斯簽訂的簽證便利化協議。

We have seen a substantial increase of border crossings from Russia into neighbouring states. This is becoming a security risk.



We therefore agree today with EU Foreign Ministers on Full Suspension of the EU-Russia visa facilitation agreement. pic.twitter.com/zdowgdOa8F — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 31, 2022

歐盟與俄羅斯2007年簽訂簽證便利化協議，英媒之前引述不具名的歐盟外交官稱，若暫停便利協議，意味俄羅斯人將要為歐盟簽證支付80歐元，而不是目前的35歐元，而且會有更冗長的程序。

在歐盟內，部份國家如波蘭、愛沙尼亞等更支持禁止俄羅斯旅客入境，但此在成員國之間立場分歧巨大，德國、法國也不支持。博雷利（Josep Borrell）在28日曾表示，本周舉行的歐盟外長會不太可能一致支持針對俄羅斯的簽證禁令，他又指「不認為切斷與俄羅斯平民的關係會有幫助」。