英國保守黨魁選舉最後拉票活動　卓慧思：支援無法負擔能源費用者

英國將於9月5日選出保守黨黨魁兼新任首相。候選人英國外交大臣卓慧思（Liz Truss）與前財相辛偉誠（Rishi Sunak）8月31日出席最後一場拉票活動，卓慧思表示，她主張不實施能源配給及不加稅，又指會支援無法負擔能源費用者。



英國面對能源短缺問題，冬天可能會出現能源供應不足的情況，到時或須實施能源配給措施。

《衛報》8月31日稱，倫敦廣播公司電台（LBC）主持人費拉里（Nick Ferrari）問卓慧思，若她成為首相，是否可排除實施能源配給。卓慧思回應道：「我確實排除這一點。是的。」卓慧思表示，她不會對能源商加徵暴利稅，也不會向民眾徵收新稅。

《太陽報》（The Sun）8月31日稱，卓慧思說若成為首相，會立即提供支援，以確保民眾冬天時不會面臨負擔不起的能源費用。

辛偉誠支持向能源商徵暴利稅

辛偉誠提及能源配給措施時表示：「我們不應排除任何事情。」他說：「我們在這場危機中面臨的挑戰是顯著的。很多歐洲國家正研究如何完善我們的能源使用方式，這對我們作為一個國家來說是一件明智的事情。」

《衛報》8月31日稱，辛偉誠擔任財相時，支持對能源商徵收暴利稅，令政府可獲取資金、向國內家庭提供支援。他說：「當能源公司因戰爭而能賺取數十億英鎊的利潤時，這絕對是正確的做法。」