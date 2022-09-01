英女王打破70年傳統　改在蘇格蘭任命新首相

英國保守黨將於9月5日選出新黨魁，接替辭職的首相約翰遜（Boris Johnson），無論是卓慧思（Liz Truss）或是辛偉誠（Rishi Sunak）上台，新首相都需要晉見英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth）。不過今次女王就會一改傳統，在蘇格蘭的巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）公布任命。



英國廣播公司（BBC）8月31日報道，白金漢宮（Buckingham Palace）表示，現年96歲的伊利沙伯二世9月6日會在巴爾莫勒爾堡接見新首相，而不是一直以來的白金漢宮或溫莎堡（Windsor Palace）。當局沒交代原因，不過外界普遍認為是與伊利沙伯二世最近行動不便有關，而提早公布安排，就是為了避免新首相在最後一刻改變行程的問題。

伊利沙伯二世目前在巴爾莫勒爾堡休假，而她在位七十年間，一共有14名首相執政，包括從1951年任命的邱吉爾（Winston Churchill）至目前的約翰遜，而卓慧思或辛偉誠則會成為第15位獲女王任命的首相。

根據過往做法，離任的首相會在倫敦唐寧街（Downing Street）首相府外發表聲明，之後會到白金漢宮覲見女王，並由女王正式解除職務。新首相隨即被傳召入宮，屆時女王會要求對方組閣。