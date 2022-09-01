美國亞利桑那州長訪台晤蔡英文　討論加強半導體及高科技合作

美國亞利桑那州（Arizona）州長杜西（Doug Ducey，又譯杜希）訪問台灣，台灣總統蔡英文9月1日接見他。他們討論加強美台之間的半導體及高科技合作。



蔡英文表示，面對威權主義擴張以及後新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情時代的經濟挑戰，台方期待和美國攜手加強半導體及高科技領域的合作，打造更安全、具有韌性的供應鏈，共同產製「民主晶片」，維護所有民主盟友的利益，並創造更大的繁榮。

她指美國各界有很多重要人士來台灣訪問，這些頻繁互動，讓台美關係在各方面都更加緊密，她代表所有台灣人民表達誠摯的歡迎。

她稱杜西自上任以來，就致力將亞利桑那州打造為半導體及新創產業重鎮。她提及2020年，台灣半導體製造商台積電（TSMC）前往亞利桑那州鳳凰城（Phoenix）興建先進製程的半導體晶圓廠，這是台美合作打造高科技產業供應鏈的指標項目，相信能結合雙方的強項，為台美雙方帶來雙贏。

Honored to meet with President Tsai Ing-wen. The partnership between Arizona and Taiwan goes beyond our shared business priorities. It is a partnership rooted in friendship and trust – one that goes back decades. We look forward to building on that strong relationship. @iingwen pic.twitter.com/6Tm0hQiyQf — Doug Ducey (@DougDucey) September 1, 2022

杜西表示，亞利桑那州和台灣共享很多經濟強項，尤其是在科技及先進製造業。他指亞利桑那州及台灣都是全球半導體的領導者，且在此產業中，雙方的夥伴關係是最強健的。

他指台積電要在鳳凰城投資120億美元，興建新的半導體工廠，將創造2,000個工作機會。他說知道在亞利桑那州有數百位新招募的員工，目前正在台灣受訓，準備回到美國的工廠工作，台積電一直以來的投資，提升亞利桑那州與台灣之間合作的可能性。

他稱台灣和亞利桑那州之間的夥伴關係不僅於商業合作而已，彼此的夥伴關係是奠基於友誼及信任，且已累積數十年。