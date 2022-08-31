美國亞利桑那州長訪台將晤蔡英文　中國：將採取有力措施維護主權

美國亞利桑那州（Arizona）州長杜西（Doug Ducey，又譯杜希）訪問台灣，預計9月1日會晤台灣總統蔡英文。北京8月31日對此表示，中方將採取有力措施，堅決維護國家主權和領土完整。



中國外交部發言人趙立堅在例行記者會表示，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部份，中方一貫堅決反對美國以任何形式、任何名義與台灣開展官方交往。

他稱，中方敦促美國有關方面恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止與台灣開展任何形式的官方往來，停止向「台獨」勢力發出錯誤信號，中方將採取有力措施，堅決維護國家主權和領土完整。

據台方指，杜西預計於9月1日會晤蔡英文，他8月31日參加了由台經濟部及外貿協會TAITRA共同主辦的「美國商機日」活動，與半導體業者、設有半導體學院的大學代表交流。

Arizona’s strong partnership with Taiwan spans decades. Joined a group of American and Taiwanese business leaders to speak about our shared priorities and values. 1/ pic.twitter.com/phMydRZaVw — Doug Ducey (@DougDucey) August 31, 2022

杜西將是繼美國印第安納州州長侯康安（Eric Holcomb）後，8月第二位訪台的美國州長。