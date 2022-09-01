美國禁向中國出售高端圖形處理器　限制中國人工智能等高科技研發

美國正進一步限制向中國出口用於高性能計算的圖形處理器，包括向Nvidia（英偉達）及AMD（超微）通告實施限制。這將對中國的人工智能等高端產業造成甚麼影響？



路透社報道，新禁令要求Nvidia不可向中國出售用於高機能學習計算的A100和H100晶片，同時要求AMD不可向中國出售同類用途的MI250晶片，原因是擔憂晶片會轉用於軍事用途。

圖為2014年2月，Nvidia在西班牙消費展覽中的攤位。（AP）

新的限制是中美科技戰的升級，8月美國限制向中國出口最先進晶片設計軟件及硬件，以遏制中國在當地生產高端晶片。美國兩家先進半導體設備製造商Lam Research和KLA的證實，美國限制企業向中國出口可用於製造14納米級以下晶片的製造機器。

喬治城大學（Georgetown University）安全與新興技術中心6月一份報告指出，從中國解放軍的公開採購記錄中，發現中國相當依賴Nvidia及AMD於台積電及韓國生產的高端晶片。購買的晶片幾乎沒有是採購自華為、曙光、雙威、海光或飛騰等中國公司設計的。

新的限制明顯針對中國軍事產業，但同時會影響中國在人工智能上的發展。因被限制的晶片同樣可運用在科企在研發人工智能、醫療科技、虛擬現實等需要大型運算的工作。中國未有能力自行開發相關的晶片，新限制下中國只能購買更舊款的處理晶片，減慢中國的研發速度，讓美國繼續保持絕對優勢。