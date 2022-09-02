中方：人權高專涉疆「評估」是美西方脅迫外交畸形產物

針對美國常駐聯合國代表格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）及少數國家就人權高專辦所謂涉疆「評估」發表錯誤言論，中國常駐聯合國代表團發言人9月1日強調，所謂「評估」是非法文件，更是美西方脅迫外交的畸形產物。

他稱，美西方企圖「以疆制華」註定失敗。

發言人指出，所謂「評估」是徹頭徹尾的非法文件。高專辦未經人權理事會授權，也未徵得中國政府同意，擅自起草發佈所謂「評估」，嚴重違反高專辦職責。所謂「評估」以有罪推定式的假設為基礎，將少數反華分裂分子的言論作為主要信息來源，刻意忽視中方權威信息和材料，毫無可信度。

中方表示，所謂「評估」歪曲中國法律和政策，抹黑新疆反恐和去極端化鬥爭，與人權高專訪華後發表的聲明內容上大相逕庭，嚴重玷污人權工作職業道德和操守，嚴重干擾破壞人權領域國際合作。

發言人強調，所謂「評估」是美西方脅迫外交的畸形產物。少數西方國家脅迫高專和高專辦，高專辦少數人曲意迎合，高專辦在西方國家施壓和干涉之下已淪為西方國家整治打壓發展中國家的幫凶、服務西方政治利益的工具。事實清楚表明，美西方根本不關心什麼人權，只是拿人權問題當幌子干涉別國內政，將自身利益凌駕於各國利益之上，已經成為國際規則和秩序的最大破壞者。

聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）8月31日在離任前夕發表評估新疆狀況的報告，指當地有嚴重侵犯人權情況。中國外交部發言人汪文斌9月1日批評報告完全非法且無效。

巴切萊特5月訪問中國，行程包括到新疆視察，她6月決定不會連任，並承諾在8月31日任期屆滿前公開報告，結果她在離任前最後一刻發表，報告指當地有嚴重侵犯人權情況，並認為虐待維吾爾族的指控可信。