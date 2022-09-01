聯合國報告稱中國於新疆地區侵犯人權　促釋放被扣維吾爾人

聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）在8月31日，公布新疆調查報告，表明中國於新疆地區「嚴重侵犯人權」，針對維吾爾族及其他伊斯蘭團體成員。



報告引用在新疆再教育營被拘留者的情報，描述了2017年至2019年期間遭受的酷刑和其他形式的不人道對待。報告表示，新疆任意拘留源於中國的反恐法律體系，而「從國際人權規範和標準的角度來看，這是一個嚴重的問題。」

圖為2021年4月，中國新疆一個所謂再教育營。營內被指關押大批維吾爾人及其他伊斯蘭團體成員。（AP）

法律可因個人的宗教活動，對維吾爾人和其他穆斯林群體成員作出任意拘留，表示「這可能構成國際罪行，特別是危害人類罪。」

聯合國機構敦促中國當局「迅速採取措施，釋放所有在新疆被任意剝奪自由的人」，並「全面審查有關國家安全、反恐和少數群體權利的法律框架」，遵守國際公約。

調查報告很大程度上支持了近年西方政府、人權組織對中國的指控。美國指控中國在新疆實行種族滅絕，並制裁涉嫌侵犯人權的中國官員，禁止進口大部分新疆生產的產品，如棉花。

聯合國的報告中未有使用「種族滅絕」字眼，亦未有披露有多少人被關押在內，因北京稱被拘留者正在接受「再教育」，無法獲得總數字。報告提到了2018年聯合國機構的另一項估計，被拘留者的人數在數萬至超過100萬之間。

聯合國報告包含中國常駐聯合國代表團發布的附件，稱中國堅決反對發布該報告，稱該報告是基於反華勢力的虛假信息。中國辯稱在新疆開展再教育培訓是為了分散恐怖主義風險和減輕貧困，指批評者忽視了政府改善生活水平的舉措。