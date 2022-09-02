美國青年誤砍到殺人蜂蜂巢　慘被狂螫2萬下　「吃下」多達30隻

美國俄亥俄州20歲男子奧斯丁（Austin Bellamy）上週在修剪檸檬樹時誤砍到蜂巢，導致上千隻非洲殺人蜂傾巢而出，全身慘被狂螫2萬多下，還不小心吞下30隻蜜蜂性命垂危，目前仍在醫院接受治療。



他的母親莎娜（Shawna Carter）表示，兒子上月26日上午在家修剪檸檬樹時，不小心切開蜂巢，當他被殺人蜂攻擊時，祖母菲莉絲（Phyllis Edwards）與叔叔達斯汀（Dustin Edwards）也在現場，2人雖然想幫忙但也慘遭殺人蜂攻擊。

達斯汀表示，「奧斯丁一刀切開蜂巢，蜜蜂就跑出來了，我聽到他拼命大喊『救命！快幫我』，我想爬上梯子去找他，但我沒有辦法，因為我也被蜜蜂圍住了」。

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奧斯丁後來被緊急空運至醫院治療，全身至少被蜜蜂狂螫2萬多下，還不小心吞下30隻蜜蜂，醫生花了2天才總算把體內蜜蜂全數清出，由於傷勢太嚴重，所以暫時讓他處於人工昏迷狀態，不過醫生相信他之後將會完全康復。

莎娜則十分感謝當地消防人員救了兒子一命，期待兒子能早日康復。

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