烏克蘭局勢｜IAEA提出七大基礎　評估扎波羅熱核電站安全

國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西（Rafael Mariano Grossi）9月2日表示，預計會在下周初公布烏克蘭扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電站的視察報告，他同時提出評估當地安全的七大基礎。



美聯社及天空新聞（Sky News）報道，格羅西結束烏克蘭之行後，2日返回奧地利維也納，他向傳媒稱，有關視察雖然只有數小時，但專家團隊已經視察所有他提出的部分，他亦會在6日向聯合國安理會簡報視察結果。

格羅西表示，14名參與視察的專家團之中，目前仍有6人留在當地搜集資料，另外IAEA亦有意在核電證設立常駐代表處。

格羅西列出七大安全基礎，分為設施物理完整、系統安全和正常運作、員工狀況、設施內的電力供應、物流供應、輻射監測和緊急應對、與監察組織的可靠溝通，並以交通燈的紅、黃、綠三色分類。

他以紅燈形容核電站的完整受到侵害，指烏克蘭南部的軍事活動增加，擔心核電站遭受更大破壞的可能性仍然存在。他提到當地受到炮轟的情況從8月開始，而且情況在最近成為常態，自己亦親身見到不少炮轟的痕跡。

烏克蘭參謀部同日在Facebook罕有地證實，烏軍向鄰近扎波羅熱核電站地區轟炸多個俄軍據點，稱破壞對方三個火炮系統和一個彈藥庫。