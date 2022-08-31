烏克蘭局勢｜IAEA團隊前往扎波羅熱核電站視察　盼設常駐代表團

烏克蘭南部扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電站形勢繼續成為國際關注焦點，國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西（Rafael Grossi）8月31日率團從基輔前往核電站，他又表示有意在核電站設常駐代表團。俄方對此表示歡迎。



格羅西的團隊已抵達扎波羅熱，正前往核電站。

IAEA mission arrives in Zaporizhzhia. Hope they will make it to the Nuclear Power Plant safe. pic.twitter.com/mWI5oqNtcP — Maria Avdeeva (@maria_avdv) August 31, 2022

格羅西在出發前表示，團隊計劃在核電站逗留數天，稱將在那裏展開非常重要的任務，評估當地的真正狀況，盡可能穩定局勢，他稱「我們是去戰區、去被佔領的地帶，這需要得明確的保證，不只是來自俄羅斯，也來自烏克蘭，我們要能夠確保這點。」

他又談到希望能夠在核電站設立常駐代表團。俄羅斯方面同日回應稱，對格羅西的建議表示歡迎。