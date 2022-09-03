阿根廷「不明肺炎」患者累計增至10人　WHO監測PAHO聯手調查

阿根廷圖庫曼省（Tucuman）衛生部門2日表示，該省出現的不明原因肺炎感染病例新增1個，病例總數增至10個。



新華社3日稱，據阿國衛生部門的通報，新增病例為一名81歲男子，與先前不明原因肺炎病例有關聯。目前，該男子已經入院治療，出現了其他併發症，病情較為嚴重。

衛生部門此前通報說，截至目前，這種不明原因的肺炎已經導致3人死亡。衛生部門9月1日表示，當地一週內有3人死於不明肺炎。

世界衛生組織（WHO）1表示正在監測阿根廷出現的不明原因肺炎情況。世衛組織下屬泛美衛生組織（Pan American Health Organization，PAHO）1日發表聲明說，正與阿根廷衛生部門共同調查不明原因肺炎病例。

阿根廷衛生部在日前的一份聲明中說，首批病人在8月18日至22日間陸續出現嘔吐、高燒、肌肉酸痛、腹瀉等症狀，影像學檢查顯示雙肺感染，經檢測後排除了新冠肺炎、甲型和乙型流感以及多種常見病原體感染的可能。

8病人是診所職員

法媒該省9人感染不明呼吸道疾病，當中8人是來自同一私家診所的醫護人員，其中6人在8月18至22日出現病徵，2人分別在29及及31日離世。其餘3名患者則有2人留院接受治療，1人在家觀察情況。

至於另一名死者則是到涉事診所準備接受手術的70歲女病人，當局指她可能是「零號病人」，但仍需進行分析。

衛生官員指，這批患者出現嚴重呼吸系統疾病，並出現雙側性肺炎，病徵與新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）相似，另外亦已經將環境樣本送到首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）進一步分析。

專家亦研究患者是否從當地水源和冷氣系統中毒，衛生官員同時不排除感染的可能。