疫情｜長期禁足讓幼童免疫力降低　或是不明肝炎成因

新冠疫情下，隔離及禁足令成為了日常。面對疫情放緩，人們生活開始解禁，有專家警告這可能對兒童，特別是5歲以下的幼童構成威脅——長期的禁足生活，會削弱幼童免疫力，讓他們患上各種疾病，包括可能與突然出現的不明肝炎有關。



馬來西亞莫納什大學（Monash University），Jeffrey Cheah醫學與健康科學學院分子病毒學教授維諾德（Vinod Balasubramaniam）指出，長期的隔離生活，讓幼童缺乏接種外邊世界，讓其失去建立免疫系統的機會。在疫情解禁後，他們很容易受到外來病菌侵襲，或因自身免疫力造成的敏感疾病。

圖為1月24日，美國肯塔基州的路易維爾，有學童搭乘校巴重返校園。（Getty）

維諾德在評論近日手足口病（HFMD）、川崎病增加及肝炎突然出現時表示，這可能與禁足及隔離有關。維諾德指出，人體的免疫系統與大腦一樣，需隨時間學習和發展，接觸外部微生物收集「數據」儲存記憶起來。這有助免疫系統認識哪種東西是有害，哪種東西是無害。

「如果沒有正確數據，免疫系統可能會攻擊些不應攻擊的東西，造成過敏、哮喘和自身免疫性疾病。」

維諾德指出，過去兩年的隔離禁足生活，讓幼童失去接種這些外來東西的機會，影響免疫系統學習過程。人類免疫系統要至6歲才會基本成熟，幼童是學習的大好機會，而過去已有各種研究表明，當嬰兒及幼童被限制接觸外部世界的微生物，可能會出現問題。例如剖腹出產的嬰兒比其他嬰兒接觸母親的微生物群更少，他們也更容易患上過敏及炎症性疾病。

圖為1月7日，英國倫敦一間醫院。英國是不明兒童肝炎的重災區之一。（AP）

可能與不明兒童肝炎有關

最近在全球各地突然出現的兒童急性肝炎，引起了關注。據世衛數字指出，現時已有348名兒童患了不明原因的肝炎。雖然大部病例集中在歐美，但已有少量病例在亞洲地區出現。

科學家把焦點集中在一種腺病毒上，懷疑這是導致肝炎的原因，但腺病毒僅會在免疫出現缺憾的人身上才可能引發肝炎。腺病毒在兒童身上十分常見，但對毫無疾病歷史的健康兒童身上造成肝炎可謂前所未見。在英國亦有專家指可能與幼童長期閉關在家，導致免疫力下降有關。

維諾德指出，如腺病毒是真正的元兇，其中一個可能是出現了新型的腺病毒。但同時不應忽略新冠病毒與腺病毒會否出現共同感染，造成如此的肝炎症狀。