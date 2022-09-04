阿根廷10人感染不明肺炎　衛生官員估計與退伍軍人桿菌有關

阿根廷最近傳出不明肺炎個案，10人受感染，其中3人死亡。當地衛生官員9月3日表示，這些患者或可能感染退伍軍人桿菌。



美國全國廣播公司（NBC）報道，阿根廷衛生部長比索蒂（Carla Vizzotti）發表聲明，指衛生官員在3個呼吸道樣本，以及一名死者身上發現退伍軍人桿菌，因此懷疑有嗜肺性退伍軍人病菌（Legionella pneumophila，又名軍團菌）爆發，不過仍需進一步分析。

根據香港衛生防護中心的資料顯示，退伍軍人桿菌可在多種的環境中存在，尤其適合在攝氏20至45度的温水中生長。它可存活在不同的水源環境裏，如水缸、冷熱水系統、冷卻水塔、按摩池、噴水池、加濕器和家居呼吸道醫療器材等。

另外患者有機會因為吸入由人工製水系統釋出的受污染之水點和霧氣而染病。在處理花園土壤、堆肥和培養土時亦有可能染上此病。在一般情況下，退伍軍人病並不會透過人與人之間的接觸或飲食而傳播。

阿根廷的不明肺炎個案在8月出現，位於圖庫曼省（Tucuman）的一間私家診所有8名醫護人員及1名70歲女病人受感染，其後再多一名81歲男患者入院，他情況較為嚴重。

當局指，首批病人在8月18日至22日間陸續出現嘔吐、高燒、肌肉酸痛、腹瀉等症狀，影像學檢查顯示雙肺感染，經檢測後排除了新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）、甲型和乙型流感以及多種常見病原體感染的可能。