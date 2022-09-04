特朗普｜網上流傳「內戰宣言」　極右分子籲暗殺拜登

美國11月初將迎來中期選舉之際，社會撕裂情況愈趨嚴重，甚至出現聳人聽聞的言論。



美國總統拜登（Joe Biden）1日晚在費城批評前總統特朗普（Donald Trump）提倡的「讓美國再次偉大」政治思想是極端主義、威脅美國民主，引發特朗普支持者的不滿。2日網上出現多則威脅刺殺拜登及華府官員的帖文。

白人至上主義者和極右翼極端分子2日下午在熱門論壇發文呼籲暗殺拜登，還把司法部長加蘭（Merrick Garland）、財長耶倫（Janet Yellen）和前國務卿賴斯（Condoleezza Rice）等有猶太血統的官員列為潛在目標，甚至有人發表內戰宣言。

有人留言警告稱，如拜登繼續發表類似言論，會有暴力事件發生。

出現類似帖文的論壇，與極右組織「驕傲男孩」（Proud Boys）、新納粹組織和極端組織有關。

美國前總統特朗普2022年9月3日晚在賓夕法尼亞州（Pennsylvania）威爾克斯－巴里（Wilkes-Barre）出席集會，對美國現任總統拜登1日的言論進行反擊。（AP）

監察網絡極端主義和恐怖分子的國際恐怖組織搜索情報集團（SITE Intelligence Group）在拜登發表演說後，就其演說內容警告執法部門稱出現上述情況。

美媒引述多名反恐高官稱擔心拜登的言論是「火上澆油」，進一步分化美國，導致針對政府和執法人員的威脅增加，也讓極右和極端主義組織利用他的言論招徠支持者和募款，令相關組織構成的長期威脅增加。

拜登就自己的言論辯護稱，不相信所有特朗普支持者對國家來說都是威脅，但稱呼籲使用暴力、任何拒絕接受選舉結果的人都是威脅民主。

美國白宮發聲明稱，拜登傳達的訊息非常清楚，美國容不下政治暴力，事件反映國家處境危機，而拜登的做法是正確的。

美國前總統特朗普2022年9月3日晚在賓夕法尼亞州（Pennsylvania）威爾克斯－巴里（Wilkes-Barre）出席集會，對美國現任總統拜登1日的言論進行反擊。（AP）

特朗普3日晚在賓夕法尼亞州（Pennsylvania）威爾克斯－巴里（Wilkes-Barre）出席集會，對拜登批評其競選口號「讓美國再次偉大」（MAGA）進行反擊。特朗普9月3日表示，這是美國總統有史以來最惡毒的言論。

特朗普抨擊拜登此番言論是「美國總統發表過的最惡毒、仇恨與分裂的演講」。

特朗普還說：「他是國家的敵人。你想知道真相。國家的敵人是他」。

這是特朗普私人別墅海湖莊園（Mar-a-Lago）8月8日遭聯邦調查局（FBI）搜查以來，他首次出席集會。