海湖莊園被搜查　美國家情報總監：評估披露機密文件潛在國安風險

美媒8月27日稱，對於美國聯邦調查局（FBI）搜查前總統特朗普（Donald Trump）私人別墅海湖莊園（Mar-a-Lago）時發現的機密文件，美國家情報總監海恩斯（Avril Haines）透露，美國情報機構將評估披露這些文件對國家安全造成的潛在風險。



根據美國政治新聞網站Politico，海恩斯在一封寫給眾議院特別情報委員會主席希夫（Adam Schiff）和監督與改革委員會主席馬洛尼（Carolyn Maloney）的信中表示，其辦公室將領導評估披露相關文件會導致的潛在國家安全風險。

聯邦調查局（FBI）8日前往特朗普名下、位於佛羅里達州（Florida）棕櫚灘（Palm Beach）的海湖莊園進行搜查。司法部26日公開一份經刪減的聯邦調查局人員搜查宣誓書，當中稱對國家檔案和記錄管理局（NARA）人員1月在海湖莊園發現表達憂慮。

特朗普其後在其社交媒體Truth Social形容自己遭獵巫（Witch Hunt），稱宣誓書經大量編輯。

佛州一名聯邦法官27日表示，初步打算任命一名特別顧問來處理此案，又要求司法部提供更具體相關資訊。